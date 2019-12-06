В Туле футбольные болельщики в знак протеста ушли с трибун во время матча

Футбольные болельщики ушли с трибун во время матча между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».



Акция была устроена в знак протеста против действий полицейских, в прошедшие выходные в массовом порядке задерживавших фанатов столичного «Спартака» в Санкт-Петербурге.

В Туле болельщики демонстративно покинули трибуны через 30 минут после стартового свистка. Интересно, что после этого «Арсенал» забил 4 безответных мяча.

Аналогичную акцию и организовали на другом матче 19-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Здесь фанаты ушли с трибун, скандируя: «Футбол для фанатов, а не для мусоров».