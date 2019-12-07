В Узловой будут производить никотин и плёнку

В Узловском индустриальном парке появятся два новых резидента, доложил на заседании зампред правительства Тульской области Григорий Лаврухин.



ООО «АРД-Полимер» планирует разместить на территории особой экономической «Узловая» предприятие по производству плёнок и упаковочных изделий на основе полиэтилентерефталата. Объём инвестиций в проект составит около 324 млн рублей, будет создано до 100 рабочих мест.

ООО «Никтон» намерено создать предприятие по производству никотина чистотой 99,5% и продукции с его содержанием, в том числе для сельскохозяйственной и медицинской отраслей. Объём инвестиций — более 454 млн рублей, предполагается создание до 110 рабочих мест.