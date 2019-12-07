Тульским пчеловодам компенсируют затраты

Тульские пчеловоды получат дополнительные меры господдержки. Соответствующий закон подписал губернатор Алексей Дюмин.



Документ предусматривает компенсацию пчеловодам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части затрат на приобретение пчелиных семей и необходимого оборудования в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Тульской области».

Пчеловодческие хозяйства обязаны соблюдать ветеринарные правила и нормы, требования охраны окружающей среды. Сельхозтоваропроизводители могут предоставлять пчеловодам земельные участки для размещения пасек для опыления растений.