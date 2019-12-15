С 1 января 2020 года в Тульской области меняется размер выплат на содержание детей-сирот

С 1 января 2020 года в Тульской области устанавливается новый размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) и приёмному родителю на содержание детей-сирот.



Соответствующий законопроект, вносящий изменения в статью 25 регионального закона «О защите прав ребёнка» подписал губернатор Алексей Дюмин.

Так, выплаты будут осуществляться исходя из норм материального обеспечения указанной категории детей: 0-6 месяцев — 9399 рублей, 6-12 месяцев — 13093 рубля, 12-18 месяцев — 12231 рубль, 18 месяцев — 2 года — 10359 рублей, 2-3 года — 10081 рубль, 3-7 лет — 12323 рубля, 7-11 лет — 16674 рубля, 11-18 лет — 17836 рублей.

Если размер ежемесячной выплаты, назначенной до вступления в силу указанных изменений, превышает размер выплаты, устанавливаемый с 1 января 2020 года, то ежемесячная выплата составит 10 359.