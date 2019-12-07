За незаконную вырубку ёлок туляки заплатят штрафы

Тулякам, незаконно срубившим ёлку, придётся заплатить штраф и возместить ущерб.



Ущерб от незаконной заготовки новогодних деревьев рассчитывается в соответствии с постановлением правительства РФ №273 от 08.06.2007 года. Его размер зависит от высоты дерева.

Так, ель высотой до одного метра обойдётся в 3 236 рублей штрафа, ель в 1-2 метра — 4854 рубля, 2-3 метра — 6 471 рублей, в 3-4 метра — 8 089 рублей, от 4 метров — 16 178 рублей.

Также нарушителям грозит административный штраф в размере 3-4 тысячи рублей. На должностных лиц будет наложен штраф от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. В случае, если размер ущерба превышает 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»).

Если нарушение произошло в защитных лесах, на особо защитных участках лесов (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях и особо защитных участках защитных лесов), то сумма ущерба увеличивается в два раза.

При вырубке дерева на особо защитных участках защитных лесов, а также в лесах, расположенных в лесопарковых зелёных поясах, ущерб увеличивается в три раза, и в пять раз при незаконной рубке в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях.