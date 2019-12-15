Число жалоб в Сбербанк на звонки мошенников за два года выросло в 15 раз

Сбербанк получил с начала 2019 года 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка.



По сравнению с 2017 годом количество таких обращений выросло в 15 раз, причём про многие случаи просто неизвестно, поскольку клиенты не сообщали о них банку, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

Велигодский отметил, что за три года социальная инженерия «фактически выдавила традиционные схемы киберворовства — скимминг и вредоносное программное обеспечение».

Говоря об изменении в технологии мошенничеств, он сообщил, что если до 2018 года мошенники пытались получить у гражданина информацию для дальнейшего самостоятельного проведения операции, то теперь он предпочитают использовать для совершения денежного перевода жертву, и клиент вынужденно совершает транзакцию.

Более того, мошенники используют технологию подмены номеров, а также профессиональных консультантов, которые анализируют методы борьбы банков с социальной инженерией для быстрой смены схем мошенничества.