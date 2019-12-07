В Туле экс-депутат Ядыкин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с ясногорской землёй?

В СМИ появилась информация, что бывший депутат Тульской городской Думы Александра Ядыкин стал фигурантом уголовного дела.



Предположительно, речь идёт о статье 159 УК РФ (мошенничество). Вероятно, Ядыкина подозревают в причастности к земельным махинациям, пишет «Молодой коммунар». Какой статус у Ядыкина — на данный момент не сообщается.

Ряд СМИ связали дело Ядыкина с уголовной историей экс-главы МО Иваньковское Ясногорского района Василия Васильева, который по мошеннической схемы продал земельные участки.

В 2014 году Васильев предоставил недостоверные сведения о недвижимости, расположенной на двух земельных участках. В результате их можно было купить по льготной цене. После этого чиновник заключил два договора купли-продажи участков на подставных лиц по удобной цене. Ущерб превысил 1,4 млн рублей. Свой пост Васильев покинул в 2017 году, а уголовное дело завели осенью 2019-го. Сейчас ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Александр Ядыкин был депутатом от «Единой России» в Тульской городской Думе 3-го и 4-го созыва. С 2012 года исполнял обязанности главы администрации Тулы. С 2013 года возглавляет УК «Тульская Медиа Группа», в которую входят телевизионные каналы и радиостанции, вещающие в регионе.