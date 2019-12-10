В Тульской области создали HR-клуб

В Тульской области появился HR-клуб, объединивший кадровые службы ведущих предприятий региона.



Клуб создан для проведения тематических встреч и профессиональных мероприятий с целью обмена опытом, изучения новых инструментов и конструктивного общения профессионалов в сфере управления персоналом и кадрового дела.

«Заинтересованность в такого рода встречах очевидна, и со своей стороны, мы готовы поддерживать и распространять лучшие практики. Это прекрасная возможность находить новые решения и обогащать опыт друг друга», — сообщила начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина.