«Квадра» не потянула: оздоровительный центр «Энергетик» в Алексине выставили на продажу

Генерирующая компания «Квадра» выставила на продажу оздоровительный центр «Энергетик» в алексинской деревне Айдарово на берегу Оки.



В его состав входят расположенные в сосновом бору спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» и детский оздоровительный лагерь «Солнечный». В прошлом году мы рассказывали, что жители Алексина собрали подписи против закрытия лагеря.

«Квадра» предлагала передать лагерь в муниципальную собственность, но городская администрация не согласилась взять на себя расходы.

Компании принадлежит 100% долей оздоровительного центра. Объект продают за 15 млн рублей.

Ранее в правительстве Тульской области сообщалось, что работа детского лагеря «Солнечный» будет приостановлена в 2020 году «в связи с модернизацией».