Жители собирают подписи против завода «Тулачермет-Сталь»

Жители посёлка Петелино жалуются на работу завода «Тулачермет-Сталь».



Их беспокоят выбросы и постоянный шум, как на космодроме, в том числе по ночам и в выходные, со дня открытия нового цеха. От шума в домах петелинцев постоянно дрожат стены.

Жалобу подписали уже две сотни человек, её туляки намерены направить во всевозможные инстанции.

Месяц назад жители посёлка Прилепы просили провести проверку нарушений заводом «Тулачермет-Сталь» законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По словам жителей, после открытия рядом с их посёлком нового цеха завода регулярно осуществляются выбросы — в воздухе заметны густые клубы дыма, также присутствует едкий запах и постоянно слышен шум от завода. Люди жаловались, что не могут нормально отдыхать дома и стали чаще обращаться за медицинской помощью.

Руководство предприятия заверяет, что всё в порядке, комплекс построен с применением наилучших технологий, на проект есть положительные заключения экологов.

Ранее туляки жаловались на то, что отходы производства чёрных металлов с завода «Тулачермет» по ночам вывозят на свалку на границе Пролетарского и Зареченского округов, рядом с руслом реки Тулица. Удалось добиться того, что по данному факту было начато расследование, но результатов до сих пор нет.

«Тулачермет» называли и называют главным загрязнителем города. Среди выбросов, которыми «Тулачермет» загрязняет атмосферу, — оксиды углерода, азота, ванадия, сернистый ангидрид и сероводород.

Литейно-прокатный комплекс «Тулачермет-Сталь» был запущен в декабре 2018 года. Сообщалось, что он будет выдавать 2 млн тонн стали в год. Объём инвестиций составил 44 млрд рублей.