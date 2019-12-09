Жители российских регионов жалуются сенаторам на завышение мусорных тарифов

К сенаторам поступают жалобы от жителей регионов на плохую реализацию мусорной реформы, и в частности на необоснованное завышение тарифов на вывоз отходов.



Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на ежегодной встрече со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она обратила внимание, что из регионов, где стартовала мусорная реформа, поступают тревожные сигналы.

«Они касаются острой нехватки современных комплексов сортировки и обработки коммунального мусора. Не везде выстроена работа операторов с управляющими компаниями и собственниками жилья. Люди жалуются на необоснованное завышение тарифов на вывоз мусора. Главное, что они не видят никакого движения в лучшую сторону», — сообщила Матвиенко.

В связи с этим она призвала Минприроды «как можно скорей навести в этой чувствительной сфере порядок».