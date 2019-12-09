Ненужное имущество? Чиновники всё-таки хотят продать тульский Дом губернатора

В правительстве Тульской области всё-таки хотят продать Дом губернатора на улице Свободы, 52.



Здание было построено построен в XVIII веке. Согласно историческим документам, в 1917 году здесь были арестованы последний тульский губернатор Александр Тройницкий, вице-губернатор и начальник жандармского управления. С ноября того же года здесь находился Военно-революционный комитет, созданный при Тульском городском комитете РСДРП(б).

Ранее мы рассказывали, что объект культурного наследия чиновники хотят выставить на торги. До этого они обещали отреставрировать его с 2018 по 2021 год. Здание горело пару лет назад, а по соседству возвёл многоэтажку крупный тульский застройщик.

«Улица Свободы — одна из самых многострадальных в нашем городе. Она медленно, но верно превращается в скопление бездушных многоэтажек. Старые постройки — это помехи на пути жилищно-строительного бизнеса. Один из медленно тающих островков прошлого — Дом губернатора, построенный в 1860-х годах», — отмечали тульские краеведы.

О планах продать здание рассказал 27 октября начальник Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Спустя два дня в министерстве имущественных и земельных отношений Тульской области эту информацию опровергли, заявив, что историческое здание не продаётся и не планируется к приватизации.

В 2017 году вышеуказанный Горецкий сообщал, что обязательство отреставрировать Дом губернатора взял на себя застройщик, который получил разрешение на строительство элитной многоэтажки в центре Тулы по соседству с памятником культуры. По словам Горецкого, такое решение явилось компромиссом. Принимался этот компромисс на заседании Градостроительно-земельного Совета Тульской области, в котором раньше председательствовал Юрий Андрианов, сейчас — Валерий Шерин. Жители выступали против строительства, но чиновники оказались «за».

Заведующий естественно-историческим отделом Тульского областного краеведческого музея Сергей Демидов ещё тогда упрекал чиновников в пособничестве застройки исторического центра Тулы и призывал провести экспертизу проекта с участием профессионалов положив конец «строительному беспределу».

«Наша власть всегда делает так, чтобы снять с себя всякую ответственность за памятник. Несмотря на многочисленные протесты эта практика продолжается и, по-видимому, будет продолжаться. Делалось и делается всё, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия застройщикам в этом районе города. Вновь и вновь мы убеждаемся, что вся градостроительная политика в Туле — это последовательное отстаивание и обеспечение интересов застройщиков. Тут бы заинтересоваться правоохранительным органам — проверить юридическую правильность передачи участков под застройку, чёткость соблюдения даже того очень мягкого для застройщиков законодательства об охране памятников, а заодно напомнить органам тульского госуправления об их обязанности содержать и реставрировать памятники», — говорит он сегодня.

Согласно полученным официальным ответам тульских чиновников, реставрацию Дома губернатора должны были осуществить с 2018 по 2021 год.

Как сообщается в ответе Центра по охране и использованию памятников истории и культуры, министерством имущественных и земельных отношений Тульской области всё-таки планируется провести открытый конкурс по продаже объекта.

Туляки называют продажу здания смертным приговором. Ранее за символическую плату в 1 рубль ушёл инвестору исторический Дом Конопацких на улице Каминского. Реставрации ждут до сих пор.

«Могу только повторить снова: здание приговорено давно как и весь этот район. Не удивлюсь, если вдруг выяснится, что этот участок уже давно кому-то обещан. Если бы это было не так, то давно уже можно было запустить существующие даже в рамках очень ограниченных современных законов по охране ОКН механизмы и обеспечить должную охрану памятника. В случае же несоблюдения и неприменения норм закона могла бы прореагировать прокуратура. Но этого до сих пор не сделано. Также хорошо известны те нарушения с которыми проходило и оформление документов на это здание и разрешение на новое строительство рядом. Достаточно сказать, что это разрешение было получено еще до того момента, как была определена в очень урезанном объеме граница памятника. Но... Единственный путь на данный момент сохранить это здание — это общественный протест против этих скрытных маневров, требование навести должный порядок и оформить должным образом все документы на памятник, обеспечить и провести на должном уровне реставрацию здания за счет государства. Необходимо также продумать, обсудить и принять проект его использования в культурно-образовательных целях», — отмечает Сергей Демидов.

В конце ноября туляки запустили акцию по отправке обращений к тульским чиновникам с целью привлечь внимание к проблеме.

Теперь, когда в минимуществе официально вынесли зданию приговор, жители Тулы готовят обращения к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Решение туляков — однозначное: продажи Дома губернатора не допустить.