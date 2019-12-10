Госдума хочет приравнять мусоросжигание к переработке

11 декабря Госдума планирует принять во втором чтении закон, который фактически приравнивает мусоросжигание отходов к переработке.



Сейчас мусоросжигательные заводы занимаются их обезвреживанием — в российской иерархии методов обращения с отходами эта деятельность стоит на последнем месте.

Как пишет «Коммерсантъ», в первом чтении законопроект был одобрен ещё в январе 2019 года, комитет по экологии Госдумы дал на него положительное заключение.

Российские экологи, утверждают, что одобрение этого законопроекта откатит развитие мусороперерабатывающей промышленности назад, в итоге Россия станет зависимой от вредного мусоросжигания, а отходы начнут восприниматься не как ресурс, а как топливо. Поправки позволят пользоваться более простым (и значительно более вредным) способом утилизации мусора чаще, чем это необходимо.

Российское отделение «Гринпис» заявило, что подмена понятий поможет финансировать строительство дорогих мусоросжигательных заводов. Сейчас средства экологического сбора, которые производители товаров платят за утилизацию своей продукции, можно тратить только на строительство и эксплуатацию объектов по переработке.

Активисты призвали всех неравнодушных потребовать от комитета по экологии Госдумы исключить эти поправки из проекта, подписав обращение.