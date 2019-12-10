Тульская область не вошла в число самых пьющих регионов России

В России составили Национальный рейтинг трезвости регионов.



Самыми пьющими в 2019 году оказались Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ, следует из данных организации «Трезвая Россия».

Регионами-трезвенниками признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Основой для составления рейтинга стали такие показатели, как число умерших из-за отравления алкоголем, численность страдающих алкоголизмом, количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, объём проданной алкогольной продукции.

Кроме того, среди критериев рейтинга было выбрано число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также сила регионального антиалкогольного законодательства.