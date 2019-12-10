Тульские районки будут печатать в Белгороде

Подряд на печать районных газет Тульской области достался белгородской типографии.



Договор на оказание полиграфических услуг по изготовлению и доставке тиражей периодических печатных изданий с 1 января по 30 июня 2020 года по заказу информационного агентства «Регион 71» будет заключён с ООО «Газетный дом». Источник финансирования — внебюджетная деятельность тульского учреждения.

Белгородская типография снизила начальную (максимальную) цену договора с 19,1 млн до 12,9 млн рублей. При этом доставка по районам включена в стоимость.

Теперь в Белгороде будут печатать газеты «Тула», «Тульские известия», «Новомосковскую правду», «Алексинские вести», «Заокский вестник», «Ясногорье», «Арсеньевские вести», «Богородицкие вести», «Белёвскую правду», «Донскую газету», узловское «Знамя», чернскую «Зарю», дубенскую газету «Наследие», воловскую «Время и люди», каменскую «Сельскую новь», кимовские «Районные будни», куркинскую газету «Вперёд», одоевскую «Новую жизнь», «Плавскую новь», суворовский «Светлый путь», тёпло-огарёвскую «Нашу жизнь», венёвскую «Красное знамя», киреевский «Маяк» и «Щёкинский вестник».

ООО «Газетный дом» образовалось в 2016 году и уже заключило госконтракты на печать периодических изданий также для Курска и Орла.

Ефремовская типография «Печатник» заняла в ходе аукциона 3-е место, предложив свои услуги за 16,8 млн рублей.

Накануне аукциона коллектив типографии «Печатник» обнародовал открытое письмо, в котором попросил поддержки у президента РФ Владимира Путина. Печатники сообщили, что неполучение заказа на печать тульских районок ударит по финансовой деятельности предприятия.

До 2005 года типография «Печатник» была отдельным государственным предприятием, в 2014-м её реорганизовали, включив в состав ОАО «Редакция газеты „Тульские известия“» (учредитель — Тульская область), а спустя год — уже это юрлицо преобразовали в АО «Телерадиокомпания РТР (региональное телевидение и радио)».





