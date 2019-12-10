Тульский сенатор вошёл в сотню богатейших чиновников России

Представитель Тульской области в Совете Федерации Дмитрий Савельев вошёл в сотню богатейших госслужащих и депутатов России по версии Forbes.



Он занял 79-е место по размеру доходов в 2019 году. Семейный доход Савельева превысил 188 млн рублей.

Дмитрий Савельев также входит в пятёрку самых богатых сенаторов России, в 2018 году его доходы составили 179,6 млн рублей (годом ранее — 167,1 млн), доходы жены за год сократились с 10,1 млн до 8,9 млн рублей. Помимо личного имущества, у Савельева, его жены и четырёх детей в пользовании находится жилой дом в Англии (489 кв м).





В сентябре 2018 года Дмитрий Савельев отметил своё 50-летие почти на $1 млн. В том же году он, как и другой тульский сенатор Игорь Панченко, поддержал повышение пенсионного возраста для россиян. Для сравнения, траты Савельева на свой юбилей — это около 4,3 тыс. средних тульских пенсий. Для жены в феврале 2019-го он справил день рождения жены в Барвихе, устроив вечеринку с Димой Биланом, Светланой Лободой и Иваном Дорном.

4 сентября 2018 года Дмитрий Савельев получил из рук губернатора Алексея Дюмина золотую медаль «За особый вклад в развитие Тульской области». А 6 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Орденом Александра Невского «За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

До Совета Федерации Савельев занимал должность генерального директора «Транснефти». С 2018 года, по данным СМИ, является владельцем крупных подрядчиков «Транснефти» из Татарстана.