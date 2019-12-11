Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей.



К такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», пишет РИА «Новости».

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% — 30-40 тысяч рублей, 10% — 21-30 тысяч рублей.

Чаще всего граждане, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60% опрошенных. За доступ к качественным медицинским услугам проголосовали 49%, 38% — за территориальное неравенство. При этом неравенство в доступе к культурным благам испытывают всего 8% респондентов, к благоприятной экологической среде — 11%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13%.

Как показал опрос, 97% его участников связывают основные надежды на снижение неравенства в обществе с дополнительными усилиями государства, 91% считают, что этому поспособствует снижение «демонстративного потребления», 80% проголосовало за социальную ответственность бизнеса, 71% — за роль некоммерческих организаций и активистов.