Выпросил уголовку: в Тульской области настойчивый иностранец пытался дважды подкупить инспектора ГИБДД

В Донском суд приговорил мужчину к крупному штрафу за дачу взятки сотруднику ГИБДД.



В феврале 2019 года мужчина обратился на личный приём к старшему инспектору отделения №7 МРЭО ГИБДД УМВД для обмена своего иностранного водительского удостоверения на российское. После консультации он предложил полицейскому 90 тысяч рублей за выдачу прав себе и двум своим братьям без экзаменов.

Сотрудник полиции отказался от предложения и разъяснил, что подкуп должностного лица является уголовно-наказуемым деянием.

Спустя две недели мужчина снова пришёл в служебный кабинет к тому же инспектору и вновь предложил взятку, после чего его задержали сотрудники подразделения экономической безопасности ОМВД.

Донской городской суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.