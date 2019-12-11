Чтобы не обольщались: ноу-хау Новомосковской горбольницы

В холле Новомосковской городской клинической больницы пациентов встречает драный диван.



Новомосковцы возмутились таким пренебрежением руководства медучреждения по отношению горожанам.

Как объяснило в соцсети правительство Тульской области замена мебели будет проходить поэтапно. В 2019 году мебель полностью заменят во втором детском поликлиническом отделении, на первом и четвёртом этажах во втором взрослом поликлиническом отделении и в терапевтическом отделении. А уже потом планируется заменить всю оставшуюся мебель.