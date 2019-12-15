В Туле ГИБДД выселится из исторического здания

Областное управление ГИБДД переехало из дома №110 по улице Советская в Туле.



Сейчас руководители ведомства и представители внутренней службы разместились в здании по адресу: проезд Тимирязева, 11.

На Советской временно остались сотрудники отдела по работе с гражданами и дежурная часть. В дальнейшем УМВД передаст здание Росимуществу, которое определит нового собственника.

Дом №110 по улице Советскака был построен в конце XVIII века и является памятником культуры регионального значения, согласно приказу инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия №65 от 30.03.2018 года.

Здание принадлежало купеческой жене Вороновой, в 1780 году, здесь разместилась Тульская духовная консистория. В 1896 году после пожара дом перестроили по проекту архитектора Гурьева, здесь поставили каменную ограду с воротами.

После революции и упразднения консистории в здании располагались уголовный розыск, областное управление милиции, с 1936 года — ОРУД-ГАИ и впоследствии ГИБДД.