Трёхкратным тульским депутатам посеребрят лацкан и добавят денег

Тульская городская Дума рассмотрит вопрос о награждении шести депутатов серебряным знаком отличия.



Этот значок выполнен из серебра 925 пробы, его толщина — 2,2 мм, размер по диагонали — 42×32 мм. Обладателям такого значка положена ежемесячная социальная выплата в размере 90% от установленной выплаты для почётных граждан Тулы, которая в 2012 году была установлена в 20 тысяч рублей.

Планируется наградить членов «Единой России» Дмитрия Федотова, Надежду Козьякову, Михаила Ларкина, Сергея Конова, представителя «Справедливой России» Дмитрия Шишкина и Владимира Тимакова от «Российского общенародного союза», которые попадают в городскую думу уже третий раз.