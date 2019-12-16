Тулу должна спасти новая стратегия

В 2020 году администрация Тулы намерена разработать долгосрочную стратегию развития города.



Об этом рассказал глава администрации Дмитрий Миляев на совещании по развитию областного центра, представляя губернатору концепцию социально-экономического развития Тулы на 2020-24 года.

Долгосрочная стратегия развития должна предусмотреть ритмичное развитие всех территорий города и сбалансированное планирование бюджетных расходов.

В числе приоритетных целей на ближайшие годы — снизить аварийность в сфере ЖКХ, развить транспортную инфраструктуру, нарастить объёмы жилищного строительства и продолжить переселение людей из аварийного жилья, привлекать инвестиции и развивать предпринимательство.