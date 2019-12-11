В Туле собаки провалились в разрытый рабочими котлован, яму засыпали, а животных некому спасать

В Туле напротив рынка «Хопёр» между домами №17 и №27 на улице Максима Горького несколько собак провалились в разрытый котлован.



После того, как рабочие починили отопительные трубы, яму засыпали, а животные остались в подземелье. Как рассказывают местные жители, оттуда доносятся жалобные стоны.

При этом собаки живы, регулярно забирают корм, которые туляки бросают в маленький проход. Но выбраться через него животные не могут.

Как рассказали жители, в службе спасения отвечают, что собаками не занимаются. Одна из тулячек сообщила в соцсети, что по вызову обещали приехать, но не приехали.