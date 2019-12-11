В тульском молодёжном парламенте 2,5 года не будет представителей КПРФ

Тульская областная Дума утвердила состав молодёжного парламента.



Согласно положению, он формируется из представителей региональных отделений политических партий, а также молодёжных и профсоюзных организаций, органов студенческого самоуправления.

В парламент при облдуме седьмого созыва войдут 53 человека. 27 из них будут представлять «Единую Россию», по 2 — ЛДПР и «Справедливую Россию», по 1 — «Коммунистов России», «Российскую партию пенсионеров за справедливость» и «Партию роста».

Как отметил председатель облдумы Сергей Харитонов, в ближайшие 2,5 года в молодёжном парламенте не будет представителей КПРФ, так как они в срок не подали документы на своих кандидатов. Их места останутся вакантными до формирования нового состава.

19 мест займут представители общественных организаций, органов студенческого самоуправления, советов молодых специалистов предприятий.