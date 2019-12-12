Предлагали ждать до 2035 года: в Алексине могут ускорить капремонт проблемного дома

Жители Алексина пожаловались на плохое состояние их дома №13/12 по улице Мира, которому уже больше 80 лет.



Фасад здания разрушается, крыша протекает, окна в подъездах разбиты. Есть проблемы с системой водоснабжения, практически отсутствуют водостоки. Жильцы с 2006 года ведут переписку с администрацией и другими организациями.

По словам алексинцев, в 2007 году с техническими нарушениями отремонтировали крышу: без карниза, без водоотвода, без снегозащиты. Два года назад жители добились ремонта канализации и системы электричества. Однако требуется комплексный ремонт.

Как сообщили в городской администрации, капитальный ремонт фасада, кровли, систем водоснабжения и газоснабжения дома министерством строительства и ЖКХ Тульской области запланирован на 2035-37 годы. Однако многие жильцы преклонного возраста и до указанной даты просто могут не дожить.

Как пояснили в администрации Алексина, в ближайшее время будет осуществлён выезд на место для проверки фактов. Для совместного обследования необходимо связаться по телефону 4-21-90. Также направлен запрос в управляющую компанию о принятых мерах.

Мы запросили дополнительную информацию о возможности ускорить капремонт, так как многие жильцы преклонного возраста и до указанной даты просто могут не дожить. Если при обследовании будут выявлены дефекты, сроки капремонта перенесут.

«Пунктом 10 постановления Правительства Тульской области от 30.11.2017 №576 „Об утверждении Положения об установлении порядка, сроков и оснований принятия решения о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах“, установлены основания для внесения изменений в региональную программу в части переноса установленного региональной программой срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более ранний период, которыми являются:

а) принятие собственниками помещений в многоквартирном доме, формировавшими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (оказания отдельных услуг и (или) выполнения отдельных работ по капитальному ремонту) на более ранний срок, чем предусмотрено региональной программой, об установлении дополнительного взноса для оплаты этих услуг и (или) работ и порядке его уплаты;

б) в соответствии с заключением специализированной организации, выполнявшей оценку технического состояния строительных конструкций многоквартирного дома, выявлены дефекты, способные вызвать потерю их несущей способности, устранение которых невозможно в рамках текущего ремонта и требуется оказание услуг и (или) выполнение работ, входящих в состав перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленный ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, статьей 6 Закона Тульской области от 27.06.2013 №958-ЗТО „О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения кап. ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ТО“, дополнительным перечнем услуг и (или) работ, при условии достаточности средств на счете регионального оператора на финансирование капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме.

В целях внесения изменений в региональную программу, собственниками жилых помещений многоквартирного дома должны быть представлены следующие документы:

— по основанию, установленному подпунктом „а“ настоящего пункта

— по основанию, установленному подпунктом „б“ настоящего пункта, — акт обследования многоквартирного дома, заключение специализированной организации о техническом состоянии конструктивного элемента и (или) внутридомовой инженерной системы,

— копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний срок, чем предусмотрено региональной программой, об установлении дополнительного взноса для оплаты этих услуг и (или) работ и порядке его уплаты; в отношении которого(ой) рассматривается вопрос о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта. Специализированная организация должна иметь членство в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Выбор специализированной организации осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно.

При предоставлении документов по одному из вышеуказанных оснований, администрацией МО г. Алексин будет направлено обращение о рассмотрении возможности проведения капитального ремонта в более ранние сроки в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Дополнительно сообщаем, что в рамках региональной программы капитального ремонта, в доме по улице Мира, д. 13/12 в 2017 году был проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и электроснабжения. Управляющей компанией выполнены работы по остеклению третьего подъезда, устранена течь в подвале, о чём имеется соответствующий акт от 10.12.2019 года», — говорится в предоставленном «ТА» ответе.