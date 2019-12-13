В 2019 году убыль населения в России побьёт рекорд за 11 лет

За девять месяцев 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тысячи человек.



Таким образом, по итогам года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет. Выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тысячи человек, сообщает «РБК» со ссылкой на данные Росстата.

Миграционный приток за январь—сентябрь составил 193,2 тысячи человек и не смог компенсировать естественную убыль населения за тот же период. Таким образом, за девять месяцев численность населения России сократилась на 43,7 тысячи человек.

Основной причиной естественной убыли остаётся сокращение рождаемости. Смертность в России тоже снижается, но меньшими темпами. В январе-октябре 2019 года число умерших снизилось на 27 тысяч человек год к году.