Роспотребнадзор предложил тулякам жаловаться на шум от магазинов и предприятий

Туляки жалуются в Роспотребнадзор на шум от предприятий торговли и общественного питания, промышленных предприятий, транспорта и инженерного оборудования.



За 9 месяцев 2019 года поступило 117 обращений о наличии шума и в 28% измерений уровней шума факты не соответствия допустимым нормативам подтвердились.

За выявленные нарушения санитарных правил в отношении ответственных лиц было возбуждено 23 дела об административном правонарушении и выдано 10 предостережений об устранении нарушений обязательных требований, сообщили в ведомстве.

Так, недавно жители дома №7 по улице Болдина пожаловались на шум от холодильного оборудования магазина «Пятёрочка». По результатам измерений были установлены превышения допустимых эквивалентных уровней звука для жилых помещений в ночное и дневное время. В отношении ООО «Агроторг» возбуждено административное дело, материалы дела переданы Центральный районный суд.

Гигиенические требования к уровню шума в жилых помещениях и на территории жилой застройки установлены СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Допустимые уровни эквивалентного шума в жилых помещениях в дневное время суток составляют 40 дБА, в ночное — 30 дБА.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что требования действующего законодательства не предусматривают проведение замеров шума, обусловленного поведением людей.

Пожаловаться на шум жители Тульской области могут в письменном обращении по адресу: 300045, Тула, ул. Оборонная, 114, а также через электронную приёмную на сайте Роспотребнадзора.