Большинство россиян практикуют самолечение

Большинство россиян сами назначают себе лекарства и убеждены в возможности их покупки без рецепта.



Практикующие самолечение (79%) хотя бы раз в жизни приобретали рецептурный препарат без назначения врача. При этом лишь 36% относятся к такой возможность плохо, показали результаты опроса, проведённого по заказу международной фармацевтической компании STADA.

Более 60% респондентов не знают, что такое дженерики. Лучше всего информированы о них люди в возрасте 35-44 лет (36%). Они также понимают, что принципиальных отличий между дженериками и оригинальными препаратами нет.

Почти половина (48%) опрошенных признались, что знают о качестве лекарств недостаточно. Ещё 37% хотели бы лучше разбираться в них.

В опросе приняли участие 7 168 респондентов из всех регионов России.