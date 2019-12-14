Тратят много, а толку мало: Тульская область в аутсайдерах по качеству медицины

Тульская область заняла 21-е место среди регионов России по тратам на медицину.



Согласно рейтингу «Медицина в регионах-2019», в нашем регионе тратят 7 180 рублей на душу населения. Меньше всего расходуют в Забайкальском крае (1 910 рублей), больше всего — в Сахалинской области (45 410 рублей).

По обеспеченности врачами Тульская область находится на 6-м месте с конца рейтинга с показателем 28,9 врачей на 10 тысяч населения.

В соседней Рязанской области этот показатель равен 41,1 (22-е место), в Воронежской – 40,4 (28-е). Лидером оказался Чукотский автономный округ, где на 10 тысяч жителей приходится 65 врачей.

Зато Тульская область оказалась в лидерах по смертности — 5-е место с показателем 16,26 умерших на тысячу населения. Хуже обстоят дела только в Новгородской, Тверской, Псковской областях и в Приморском крае.

По зарплатам медиков Тульская область считается середняком.

В общем рейтинге по качеству системы здравоохранения Тульская область оказалась аутсайдером — 8-е место с конца.