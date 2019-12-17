В Тульской области будут штрафовать за курение у подъездов

Жителям Тульской области запретили курить в общественных местах и помещениях.



Соответствующий законопроект, внесённый областным прокурором Романом Прасковым приняли депутаты региональной Думы.

Так, устанавливаются дополнительные ограничения на курение: на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения и в радиусе 10 метров от них; в парках, скверах и на набережных, за исключением специально выделенных для курения мест; на парковках и в подземных гаражах; на расстоянии менее 10 метров от входа в здания предприятий торговли и общепита; на расстоянии менее 10 метров от внешней стены многоквартирного дома; в местах проведения культурно-массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий на открытом воздухе во время их проведения; в подземных и крытых надземных переходах.

Штраф за нарушение закона составит 2 тысячи рублей.