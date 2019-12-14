С 1 января в Туле торговые палатки должны убрать с придомовых территорий

С 1 января 2020 года вступают в силу поправки в Правила благоустройства Тулы.



Согласно документу, в областном центре запрещено размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Они должны находиться на неразграниченной территории.

Если предприниматель не уберёт палатку самостоятельно, управление по административно-техническому надзору вправе переместить её в место ответственного хранения.

Информация о необходимости переместить торговый объект размещается на сайте администрации Тулы, а также на палатку наклеивается соответствующее извещение. В течение пяти дней владелец должен убрать палатку с придомовой территории, в противном случае её демонтируют силами администрации. Чтобы вернуть торговый объект, владельцу придется компенсировать средства, затраченные на его перемещение.

По результатам инвентаризации, на данный момент на территории МКД в Туле располагаются около 300 нестационарных торговых объектов.