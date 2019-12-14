Госдума легализовала вольерную охоту

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет условия охоты в искусственной среде обитания или вольерах.



305 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, из них 302 — депутаты от «Единой России», в том числе все 4 представителя Тульской области.

Вольерная охота подразумевает под собой создание огороженного участка земли, где будут находиться животные, на которых и начнётся охота. Вольер в данном случае — огромная территория, на десятки тысяч гектаров. Отличается она от обычной охоты только тем, что в вольере можно содержать определённые виды животных, и полностью регулировать охоту на них, посредством законов.

Отмечается, что такая охота допускается только при наличии путёвки, подтверждающей заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. По мнению автора проекта и депутата Владислава Резника, принятие таких дополнений снизит нагрузку на популяцию охотничьих ресурсов, находящихся в естественной среде обитания, и повысит экономическую привлекательность ведения охотничьего хозяйства.

По данным госохотреестра в прошлом году в России 183 охотпользователя содержали диких животных в полувольных условиях в 236 вольерах и ограждениях. В частности, там насчитывалось около 20 тысяч оленей, 10 тысяч кабанов, 5 тысяч косуль и 3 тысячи ланей.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова подвергла критике подобную инициативу, сравнив ситуацию с африканской колонией времён первобытного колониализма.

Напомним, в прошлом году журналисты «Центра управления расследованиями» нашли в Тульской области огромное охотхозяйство ООО «Зубр» и сняли с квадрокоптера подрастающие охотничьи трофеи, в том числе занесённого в Красную книгу зубра.

По словам журналистов, ООО «Зубр» связано с сыном бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, близкого к Игорю Сечину, нынешнему руководителю компании, который якобы и сам любит здесь охотиться. Предположительно, колбасные изделия, которые производит Сечин и дарит коллегам и чиновникам, сделаны из дичи, убитой им в Тульской области.