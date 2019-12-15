В России может вдвое сократиться число региональных мусорных операторов

Сегодня в России насчитывается около 200 региональных мусорных операторов, но скоро их может стать в два раза меньше.



Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По данным «Российского экологического оператора», сегодня около 15-20% регоператоров находятся в неустойчивом состоянии.

«Я оцениваю эти данные как недоработку региональных властей. Они объявляют конкурс и видят, кто приходит на этот рынок. Если регоператором становится человек без оборотных средств, а только с ручкой в кармане, ответственность лежит полностью на плечах губернаторов. Они формируют задание и технические требования для участников конкурса.

Всем уже понятно, что если пришли спецы, у которых нет ни перевозочных мощностей, ни сортировочного комплекса, которые не включили в тариф инвестсоставляющую, скорее всего, эти регоператоры лягут на бок и рано или поздно уйдут с рынка», — рассказал Кобылкин в интервью «Российской газете».