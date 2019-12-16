На дубенском полигоне будут складировать не сгоревший мусор из Москвы

В Москве представили новую схему обращения с отходами, рассчитанную до 2029 года, согласно которой мусор планируют сжигать или вывозить в другие регионы.



Отвечать за судьбу отходов будет оператор, которого должны выбрать в 2020 году (хотя у Москвы есть отсрочка до 2022 года). Полностью ему достанутся Южный, Новомосковский и Троицкий административные округа. В остальных – все отходы, кроме тех, что создают многоквартирные дома, потому что долгосрочные контракты на их обслуживание уже заключены с крупными компаниями («Хартия» Игоря Чайки, «Спецтранс» «дочки» «Ростеха» – «РТ-инвеста», «Эколайн», «МКМ-логистика» и МСК-НТ) и не будут пересматриваться. Оператор получит тариф — 4277 рублей за 1 тонну, или около 615 рублей за 1 кубометр, пишут «Ведомости».

Если в 2018 году Москва производила 7,8 млн тонн коммунальных отходов, то в 2019-м их количество должно достичь 8 млн тонн. Ещё почти 4 тонны в год составляют строительные, производственные и другие виды отходов.

С 2020 года собирать мусор планируют раздельно: перерабатываемые (пластик, стекло, бумага, картон, металлы) и смешанные отходы. В дальнейшем и смешанные, и раздельно накопленные будут отправлять на сортировку, из разделённых рассчитывают выбирать более 50% вторичного сырья, а из смешанных – до 25%. Как отмечает директор Института экологии Высшей школы экономики Борис Моргунов, сейчас лучшие предприятия извлекают не более 15% ликвидного вторичного сырья. Из смешанных отходов извлекается 7-8% вторичных ресурсов, из разделенных — 20%.

К 2024 году Москва, как и вся Россия, ставит себе цель довести долю утилизации мусора до 36%, оставшиеся 64% будут захоранивать.

В новой схеме Москва приравняла к утилизации приравняла сжигание мусора (если образуется тепло и электроэнергия). Однако сейчас это противоречит федеральному закону — любое сжигание в нём называется «обезвреживание». Однако уже 17 декабря Госдума рассмотрит поправки, в законодательство, которые приравняют сжигание к утилизации. Как ранее отмечали в «Гринпис», такое решение может отбросить российскую систему обращения с отходами на годы назад. Сжигание опасно для экологии: после него остаются шлаки и зола, класс опасности которых выше, чем у первоначальных отходов, кроме этого, не исключены выбросы диоксина в атмосферу.

Сжигать отходы намерены на двух действующих заводах в Москве, а также на четырёх пока ещё недостроенных заводах «Ростеха» в Московской области.

То, что не утилизируют, а также остатки от сжигания повезут на полигоны, в том числе в Калужскую (экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около посёлка Дубна) области.

Владельцы мусоросжигательных заводов заинтересованы, чтобы образовывалось больше отходов, иначе они не окупятся. Еврокомиссия ещё в 2017 году призвала отказаться от строительства мусоросжигательных заводов. Ориентация на сжигание означает отказ от развития переработки, ведь они будут конкурировать за потоки, предупреждает Моргунов.