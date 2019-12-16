Самозанятых обложили налогом в 19 регионах России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2020 года расширяет территорию действия специального режима налогообложения для самозанятых.



В расширенный список вошли регионы-доноры и субъекты, в составе которых есть города-миллионники.

Так, к Москве, Подмосковью, Калужской области и Татарстану присоединятся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Башкирия.

Особый налоговый режим для самозанятых (налог на профессиональный доход, НПД) ввели в четырёх российских регионах 1 января 2019 года в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Подразумевается, что граждане, чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог по ставке 4% для работающих с физлицами и 6% для тех, кто работает с компаниями и индивидуальными предпринимателями. При этом им не нужно сдавать отчётность.