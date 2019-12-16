Под Тулой задержали банду оружейников (фото)

В Тульской области задержаны восемь подозреваемых в незаконной торговле оружием. У них изъято три десятка пистолетов и ружей, а также несколько тысяч патронов.

Полиция располагала данными, что житель Киреевска незаконно торгует оружием. Под видом покупателей оперативники собрали данные о действующей схеме и выяснили способ сбыта нелегального товара.

Задержан сам торговец и ещё семь человек, причастных к сбыту оружия, которое было изготовлено промышленным способом.

Возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Под Тулой задержали банду оружейников (фото)
Под Тулой задержали банду оружейников (фото)
Под Тулой задержали банду оружейников (фото)
Под Тулой задержали банду оружейников (фото)
Под Тулой задержали банду оружейников (фото)
Под Тулой задержали банду оружейников (фото)
Под Тулой задержали банду оружейников (фото)
Под Тулой задержали банду оружейников (фото)
Под Тулой задержали банду оружейников (фото)
Под Тулой задержали банду оружейников (фото)