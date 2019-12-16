Под Тулой задержали банду оружейников (фото)

В Тульской области задержаны восемь подозреваемых в незаконной торговле оружием. У них изъято три десятка пистолетов и ружей, а также несколько тысяч патронов.



Полиция располагала данными, что житель Киреевска незаконно торгует оружием. Под видом покупателей оперативники собрали данные о действующей схеме и выяснили способ сбыта нелегального товара.

Задержан сам торговец и ещё семь человек, причастных к сбыту оружия, которое было изготовлено промышленным способом.

Возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).



















