Дюмин пропустил «коррупционную шайбу»?

Благоустройство площади в центре Тулы у Главпочтамта может обернуться скандалом. Замена плитки на небольшом кусочке стоила запредельных денег. Результат, мягко говоря, не впечатлил.



В прошлом году проект архитектурной мастерской «Хороший город» победил в рейтинговом голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Голосование проходило с 6 августа по 6 сентября на сайте администрации Тулы (судя по количеству набранных победителем голосов — всего 113, в опросе участвовало ничтожно малое количество горожан), итоги подводило муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика».

По задумке авторов, на площади перед Главпочтамтом должны были уложить разноцветную плитку, установить несколько квадратных тумб с лавками для отдыха, оборудовать места для подзарядки гаджетов, обустроить современные часы с интерактивной зоной (арт-объект — символом скоротечности времени). Кроме того, проект благоустройства площади предполагал установку четырёх уличных светильников и более двух десятков газонных.

Начальная стоимость проекта оценивалась в 26 млн рублей, затем чиновники решили увеличить сумму и направить на благоустройство уже 33 млн из казны налогоплательщиков. Подряд на проведение работ получило уже известное тулякам строительное управление «Ламма», руководит которым Дмитрий Прокопук, сын осуждённого за коррупцию экс-мэра Тулы Александра Прокопука.

С апреля на площади развернули масштабные работы. Завершить реконструкцию должны были к 31 августа, но, как это обычно у нас бывает, сроки сместились на 17 ноября. Как оказалось, по вине подрядчика. Тульская прокуратура обнаружила, что были нарушены условия контракта.

«Ламма» не согласовала проектную документацию с собственниками коммунальных сетей и сетей связи, что затянуло срок сдачи объекта. Ко всему прочему муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика» не проконтролировала ход работ.

Прокуроры внесли директору МУ «ГСЕЗ» представление, в котором потребовали применить к подрядчикам меры материальной ответственности.

И вот, казалось бы, после проведённых туляки должны получить за 33 млн рублей нечто грандиозное. Однако, как правильно недавно выразился пришедший на смену Евгению Авилову глава администрации Дмитрий Миляев, общественное пространство оказалось «антиобщественным».

Вот как в действительности выглядит такая работа. Разноуровневая плитка, о которую спотыкаются пешеходы, люки посреди дорожек и рядом со скамейками и непонятные вставки для имитации брусчатки.





















































