Россияне тратят на продукты почти треть бюджета

Россияне тратят на покупку продуктов почти треть своего бюджета (30,2%), говорится в исследовании РИА «Новости».



Наименьшая доля расходов на еду — у жителей Люксембурга (8,4%), наибольшая — у жителей Украины, они тратят на продукты половину своего бюджета.

В конце рейтинга также расположились жители Казахстана (47,6%), Молдавии (43,8%), Северной Македонии (37,8%) и Болгарии (36,5%). Россия оказалась на 31-м месте. Исследование было проведено по итогам 2018 года. Отмечается, что показатель России снизился на 1% по сравнению с 2017 годом.

Кроме того исследование показало, что за походы в рестораны и отдых в отелях россияне в среднем отдали 3,5% своего бюджета. В этой категории самые высокие расходы у жителей Швейцарии (11%), Греции (10,8%) и Испании (9,9%).

Среди стран, где больше всего тратят на досуг и культуру — Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Доля этих расходов в России составляет 7,7%.