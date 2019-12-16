Мимо Плоского больше не проедут

Алексинцы добились установки дорожного указателя на деревню Плоское.



Долгое время из-за отсутствия указателя жители испытывали серьёзные проблемы. Так, скорая помощь неоднократно проезжала мимо населённого пункта. Путались на пути к деревне и таксисты.

«Я — бывшая целинница, поднимала в юности целину. Сейчас мне 80 лет. Постоянно проживаем вместе с дедом в деревне Плоское. Часто приходится вызывать скорую помощь. А она часто проезжает мимо Плоского до самого села Пластово. Потому что на нашей остановке отсутствует трафарет с названием деревни.

Ещё три года назад его сбила машина. Невестку с внуком из города таксист по этой причине вечером тоже аж до Поповки довёз. Ругался, что вывески нет с названием нашей деревни. Подобные неприятные ситуации были и у других жителей Пластово, а у нас даже в холодное время года не меньше, чем в 10 домах, люди зимуют. Выбрали нового старосту. Он говорит, что уже несколько раз обращался по поводу установки трафарета с надписью „деревня Плоское“ к властям, но пока безрезультатно», — написала одна из жительниц деревни в местную районку.

Как сообщили в правительстве Тульской области, 14 декабря указатель установлен.