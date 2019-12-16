Путин в очередной раз заморозил пенсии россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2022 года.



Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть.

Власти обещали, что это временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз.

Минфин ранее называл формальностью продление заморозки ещё на один год. Также в Минфине предложили россиянам копить на пенсию самостоятельно, а государство предоставит гарантии и налоговые льготы.