Более 40% россиян не доверяют врачам

Более 40% жителей России не доверяют поставленному диагнозу и предпочитают перепроверять назначение врача.



Об этом сообщил на круглом столе в ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, чаще всего за консультациями к другим специалистам, советам к близким или фармацевтам обращались респонденты в возрасте от 25 до 44 лет, при этом более 70% людей в возрасте старше 60 лет доверяют врачам.

Три четверти опрошенных считают, что контролировать качество и работу медицинских учреждений в РФ должны независимые структуры.

Половина россиян также отметили, что при финансировании государственных медучреждений должны оцениваться качество работы, число обращений пациентов и жалоб.

В случае врачебной ошибки, пациенты предпочтут обратиться в прокуратуру (42%), в страховую компанию (23%), к страховому представителю (14%). Каждый третий готов пойти к главврачу или позвонить на горячую линию Минздрава.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 1 декабря по заказу Центра социального проектирования «Платформа». Участие в опросе приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.