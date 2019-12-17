С нового года МРОТ подрастёт на 850 рублей

Госдума повысила минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.



На данный момент этот показатель составляет 11 280 рублей. Увеличение предполагается на 7,5%, что значительно выше инфляции, подчеркнул первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 млрд рублей. На повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2020 году предстоит потратить примерно столько же — 20,9 млрд рублей.