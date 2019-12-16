На дубенский полигон добавят мусора из Черни

2,5 тысячи кубометров мусора из Чернского района поступят на полигон под Дубной.

Об этом рассказала глава администрации МО Липицкое Чернского района Наталья Шадыкина.

Два десятка лет несанкционированный полигон действовал рядом с селом Архангельское — здесь складировали твёрдые коммунальные отходы. Свалка разрослась до внушительных размеров. Сейчас по решению природоохранной прокуратуры её должны ликвидировать.

«Мы должны очистить территорию от тяжёлого строительного материала и габаритных отходов. Работа уже ведётся, скопившийся хлам вывозится на ближайший полигон — в Дубну. Необходимо перевезти 2400 кубометров мусора, это очень много», — сообщила Шадыкина.

Напомним, дубенские общественники утверждают, что эксплуатация территории бывшего карьера, на котором сейчас размещается полигон, идёт с нарушениями. Активисты написали заявление в прокуратуру в связи с подозрениями в выдаче лицензии на полигон по поддельным документам.

В обращении к президенту РФ Владимиру Путину дубенцы заявили о том, что в районе «просто напросто засыпают старый карьер мусором со всех областей, в основном с Москвы, хотя изначально обещали построить завод по переработке отходов и потом уже возить мусор на переработку».

Сам глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов заявляет, что ему всё равно, откуда везут мусор.

«А почему они не могут везти из Москвы? Объясните. Я вообще не понимаю, какое мне-то дело, откуда везут. Полигон мусорный. ... Мусор что, имеет национальность?», — говорит чиновник.