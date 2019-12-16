Дюмин утвердил бюджет Тульской области на ближайшие три года

Губернатор Алексей Дюмин подписал закон «О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».



Доходы бюджета в 2020 году составят 84,8 млрд рублей, в 2021-м — 88,7 млрд, в 2022-м — 92,8 млрд. Расходы: 2020 год — 90,5 млрд рублей, 2021-й — 92,9 млрд, 2022-й — 95,6 млрд.

Налоговые и неналоговые доходы: 2020 год — 68,1 млрд рублей, 202-й 72,7 млрд, 2022-й — 79,2 млрд. Безвозмездные поступления: 2020 год — 16,7 млрд рублей, 2021-й — 16,0 млрд, 2022-й — 13,6 млрд.

Бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов: 2020 год — 10,3 млрд рублей, 2021-й — 8,7 млрд, 2022-й — 8,6 млрд.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда: 2020 год — 6,7 млрд рублей, 2021-й — 7,1 млрд, 2022-й — 8,1 млрд.

Дефицит бюджета: 2020 год — 5,6 млрд рублей, 2021-й — 4,2 млрд, 2022-й — 2,8 млрд.