За два дня более 600 алексинцев пожаловались на запах газа

Более 600 жалоб на запах газа поступило от жителей Алексина в Единую дежурно-диспетчерскую службу и городскую администрацию.



В филиале АО «Газпром газораспределение Тула» жалобы жителей связали с сильным одорированием газа (придание специфического запаха с помощью специальных компонентов для определения утечки) на Кудашевской ГРС.

Как отметили в администрации Алексина, сейчас филиал АО «Газпром газораспределение Тула» работает в аварийном режиме, все заявки регистрируются и выполняются по мере поступления. На выезде находятся 7 автомобилей, на аварийных заявках работает 25 человек.