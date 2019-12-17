Водоёмы в Иваньково непригодны для тушения пожаров

Жители села Иваньково Ясногорского района просят проверить исполнение ряда федеральных законов. Речь идёт о том, что местные водоёмы не соответствуют целям пожаротушения.



В частности, могут быть нарушены ст. 19 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года, п. 4 ст. 6, ст. 61, п. 7. ст. 63, ст. 68 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года, п. 10 ст. 16 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.06.2003 года, №230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» от 18.10.2007 года, а также Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утверждённых приказом МЧС от 25.03.2009 №178 "Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

В целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров иваньковцы просят проверить: состояние пожарных гидрантов; подходы к имеющемся водоемам, а так же непринятие мер по их своевременной чистке и укреплению берегов; наличие информационных табличек-стендов пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся водоисточниками противопожарного водоснабжения с указанием их месторасположения; наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре.

«Водоемы в селе Иваньково в настоящее время непригодны для целей пожаротушения. Подъезды к водоёмам пожарной техники не обустроены, нет разворотной площадки, не установлены указатели местонахождения забора воды.

В селе Иваньково находятся не менее 180 домовладений и такое же количество жителей. Многие из домов используются для сезонного проживания, в связи с чем люди в них не регистрируются. Законодательство о пожарной безопасности не связывает необходимость обеспечения населенного пункта источниками пожарного водоснабжения с пропиской граждан в указанном населённом пункте.

Положения пункта 5 статьи 68 Федерального закона „Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ указывает на необходимость создания условий для противодействия пожару и спасению людей, которые могут находиться в населённом пункте, и их безопасность должна быть обеспечена органами местного самоуправления. Сезонность пребывания в населенном пункте людей не является определяющим критерием.

Отсутствие пожарного водоёма либо иного источника пожаротушения увеличивает время тушения пожара, поскольку увеличивается время подвоза воды из иных источников, что может привести к более негативным последствиям для жизни и здоровью людей, имущественному ущербу», — говорится в обращении.



