В Тульской области завели уголовное дело по факту вырубки осин

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на территории Белёвского лесничества.



Проверка природоохранной прокуратуры показала, что были вырублены осины, ущерб превысил 18 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере).

Напомним, ранее были возбуждены уголовные дела по факту вырубки сосен под селом Карташёво в Алексине на территории защитных лесов.

По данным Счётной палаты, на протяжении последних десяти лет в России незаконно вырубается 1,3 млн кубов в год. Незаконные вырубки леса ежегодно наносят ущерб в размере не менее 12 млрд рублей.