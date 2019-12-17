Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки к законопроекту о плате за негативное воздействие на окружающую среду.



Согласно документу, сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию (такие строит, например, «дочка» «Ростеха» в Подмосковье и Татарстане), приравнивается к утилизации.

За поправки высказались 342 (76%) человека, 58 (13%) были против, один воздержался. Третье чтение назначено на 18 декабря.

Изначально законопроект предполагал установить авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Ко второму чтению в документ поступило несколько поправок, которые направлены на то, чтобы установить, что сжигание мусора с предварительной сортировкой фактически приравнивается к его утилизации. Ранее такие предложения вызвали критику со стороны экологов.

Новыми нормами устанавливается возможность сжигания мусора после его сортировки и извлечения трёх фракций — органики, бумаги и пластика. Однако многие депутаты опасаются, что мусор в стране начнут сжигать без предварительной переработки.

Пришедший на заседание Госдумы министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что сжигание мусора в любом случае безопаснее, чем пожар на мусорном полигоне.

«Если мы это не сделаем, мы просто завалим эту реформу», — сообщил Кобылкин.

Высказываясь против полигонов и за мусоросжигательные заводы, Кобылкин отметил, что «эту горькую таблетку надо принять».

Накануне с призывом к депутатам не принимать поправки, приравнивающие сжигание мусора к его переработке мусора, выступили «Гринпис» и общественные активисты. У здания Госдумы прошли одиночные пикеты.

Ранее «Ведомости» сообщили, что остатки от сжигания мусора на заводах Москвы и Подмосковья повезут на полигоны, в том числе в Калужскую (экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около посёлка Дубна) области.