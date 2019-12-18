Заводы по сортировке и переработке мусора хотят строить на границах регионов

«Российский экологический оператор» готовит общую федеральную схему размещения мусоросортировочных или мусороперерабатывающих заводов.



Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью «Российской газете». По его словам, такие объекты могут размещать между двумя регионами.

«„РЭО“ берёт на себя ответственность по строительству мусоросортировочных или мусороперерабатывающих заводов, например, на границе двух регионов, если это целесообразно. Часто один субъект не замечает другого и формирует свою территориальную схему. Но если мы видим, что мощности можно разместить на границе, потому что населённые пункты приближены друг к другу, то мы должны такой совет дать», — отметил он.

По словам Кобылкина, такое решение обойдётся дешевле.

«Если вдруг будут споры между губернаторами, мы должны их решить. Потому что деньги им всё равно придётся занимать на инфраструктуру. Грубо говоря, на 5 млн тонн сортировки ТКО в одном субъекте и на 5 млн в другом. А можно построить один завод между регионами на 10 млн, и это будет дешевле на 30%. И чтобы эти деньги не легли на тариф населения, „РЭО“ должен посчитать риски и помочь сэкономить», — добавил министр.

Напомним, ранее в Тульской области мусоросортировочный комплекс хотели строить на территории Алексинского района. Активисты региона выступают за то, чтобы отодвинуть мусоросортировку к Подмосковью.