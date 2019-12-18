Ревякинцы недовольны тратой бюджета на автомобиль для чиновников

Жители МО Ревякинское Ясногорского района возмутились расходами бюджетных средств на приобретение автомобиля для перевозки сотрудников администрации муниципалитета.



Речь идёт о покупке KIA RIO 2019 г. в. в максимальной комплектации за 1 млн рублей.

«На общественных слушаниях, мы задали вопрос главе администрации МО Ревякинское Суровой Л. В., из каких средств были выделены деньги на приобретение этого дорогостоящего автомобиля, на что получили следующий ответ: „В 2019 году сотрудниками администрации была проведена огромная работа по продаже бесхозных земель на общую сумму 3 700 000 рублей, и приобретение данного автомобиля я считаю достойным поощрением их работы“.

Далее Любовь Владимировна сослалась на утверждение данной покупки Собранием депутатов. Мы тут же спросили присутствующих депутатов действительно ли они голосовали за такую машину, на что получили ответ, что голосования не было, а Савельев В. О. (замглавы администрации) просто оповестил депутатов о планируемой покупке, не сообщив ни сумму, ни технические характеристики. Когда мы попросили Савельева В. О. прокомментировать целесообразность приобретённого авто, он покинул актовый зал ДК, тем самым вовсе удалившись с общественных слушаний», — сообщила инициативная группа МО Ревякинское.

Активисты считают, что деньги налогоплательщиков можно было потратить на более насущные нужды.

«Нам постоянно твердят, что нет средств на острые проблемы муниципалитета, что бюджет практически полностью дотационный, что деньги расходуются только на крайне необходимые нужды! Любовь Владимировна считает, что сотрудники администрации заслужили такой „подарок“ благодаря своей работе! А наши дети не заслужили игрового уличного пространства?! Сказочную Новогоднюю ёлку в актовом зале ДК Ревякино?! Разве дети Федяшево не заслужили своего ДК, а ведь на ремонт кровли требуется всего-лишь 30 тыс. руб.! Разве дети Денисовского ДК не заслужили заниматься в теплом помещении? Разве воины, отдавшие свою жизнь, защищая земли, которые Вы продаёте, не заслужили КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт памятников, которых на территории МО целых 12 единиц? Тем более к празднованию 75-летия победы в 2020 году? Разве жители Крюково и многих других деревень не заслуживают дорогу, по которой смогут добираться, до основной, главной дороги, не прибегая к услугам трактора? Да сколько этих „разве“!

И в итоге, что мы видим на самом деле?! Что покупается автомобиль с максимальной комплектацией! А учитывая состояние дорог до большинства деревень муниципального образования, всплывает вполне оправданный вопрос — куда планирует ездить администрация на этом автомобиле??? В чём рациональность данной покупки? Где здравый смысл??? Как донести представителям администрации, а также нашим депутатам, что в первую очередь они должны думать о наиболее острых проблемах жителей, а не о своём личном комфорте?!» — возмущены ревякинцы.





